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Yaz yağmuru Mesaryalı çiftçiyi üzdü

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Yaz yağmuru Mesaryalı çiftçiyi üzdü
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dün öğleden sonra hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta etkili olan sağanak yaz yağmurları vatandaşların yüzlerini güldürdü, ancak çiftçileri üzmüş.
Bize ulaşan haberlere göre, özellikle orta ve doğu Mesarya bölgesinde saat 15.00 sonrasında görülen sağanak yağmurların yolları, sokakları adeta suya boğduğu bildirildi.
Bu yıl ülkede birçok bölgede kuraklık yaşanmasına karşın özellikle doğu Mesarya bölgesinde kuraklık yaşanmaması nedeniyle çiftçilerin hasat ettikleri arpa ve buğdaylarını Tük ambarlarına vermek için harmanlarında beklettiği bize ulaşan bilgiler arasında. Dünkü sağanak yağmur nedeniyle hasat edilen arpaları veya buğdayları zarar gören çiftçilerin oldukça üzgün oldukları bildirildi.
 
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