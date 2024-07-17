“Yaz sebzeleri altın değerinde”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son günlerde gerek marketlerde gerekse manav tezgahlarında yaz sebzelerini bulamaz olduklarını dile getirerek bu konudaki görüşlerini paylaştılar.

Vatandaşlarımız, “Yaz sebzelerinin köklerine kezzap mı döküldü? Hiçbir doğru dürüst yaz sebzesini tezgahlarda bulamıyoruz” diyerek, bu yıl yaz sebzesi yiyemediklerinden yana dert yandılar.

Başta böğrülce, kabak, patlıcan, biber gibi yazın en çok tüketilen sebzelerinin neredeyse yok denecek kadar az olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Tezgahlarında yaz sebzesi olanlar ise adeta altın satıyormuş gibi oldukça yüksek fiyattan satıyorlar. Örneğin 1 kilo böğrülcenin fiyatı 180 TL” dediler.

Havaların sıcak olmasından dolayı mı yoksa kuraklıktan dolayı mı bu durumun yaşandığını sorgulayan vatandaşlarımız, devletin yerli ürünleri desteklemesi gerektiğini sözlerine eklediler.

