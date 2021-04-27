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Yatırımcılar emlağa yöneldi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat ve emlak sektörünün uzun süren durgunluk dönemi sonrasında yeniden hareketlenmeye başladığı bildirildi.

Yatırımcılar emlağa yöneldi

Özellikle Kıbrıs sorunu ile ilgili müzakere sürecinin başlayacak olması nedeniyle başta Türkiye olmak üzere, üçüncü ülkelerden yatırımcıların inşaat ve emlak sektöründe yeni yatırımlar yapmak için arazi aradıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.
Özellikle Girne ve İskele bölgesinde hareketliliğin gözle görülür olduğu bize ulaşan haberler arasında bulunurken, ilerleyen günlerde bunun daha da artacağı ifade edilmekte.
 
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