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Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?

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Yaşlı taşımak için kullanılan araçla arpa taşınır mı?

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı duyarlı vatandaşlarımız, ülkemizde bazı kurum veya kuruluşların kendilerine verilen görevleri suistimal ettiğini dile getirerek  geçtiğimiz gün şahit oldukları bir konuyu bizlerle paylaşarak sitemlerini dile getirdiler.
Duyarlı vatandaşlarımız fotoğrafta görüldüğü gibi bir kurum tarafından yaşlılara hizmet için Esentepe Belediyesine hibe edilen ve halen daha kayıt yapılmayan bu araç geçtiğimiz Cuma günü görevi dışında kullanıldığını iddia ettiler.
Bu aracın belediyeye yaşlılara hizmet için verildiğini belirten vatandaşlarımız ancak yaşlı değil Haspolat’taki Toprak Ürünleri Kurumu’na bağlı arpa ambarlarında resimde de görüleceği gibi koltukların üzerine arpa torbaları konulduğunu kaydettiler.
Bu aracın yaşlıları taşıdığına dikkat çeken duyarlı vatandaşlarımız  bu yapılanın yaşlıların sağlığını hiçe saymak olduğunu vurguladılar.
Amacına uygun kullanılmadığı görülen bu aracı kullanan kişi veya kişilerden belediye başkanının haberi olup olmadığını sorgulayan duyarlı vatandaşlarımız bu şekilde daha birçok kamu aracının amacı dışında kullanıldığını bildiklerini de sözlerine eklediler.
 
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