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Yasak avcılığını önüne geçilemiyor

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Yasak avcılığını önüne geçilemiyor

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız  ülkemizde yasak olmasına rağmen halen bazı kişilerin tuzak veya ağ ya da ökseynen avlandıklarını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafta bunu ispatladılar.
“Resimde görüldüğü gibi ökseynen yakalanan canlı cikla. Bölge olarak da Karpaz bölgesindeki bir köyün hemen altındaki tarla kenarındaki sıra şinya ağaçları” diyen avcı vatandaşlarımız kendilerinin ise  bu kuşu yasalar çerçevesinde avlamaya çalıştığını ifade ettiler.
“Ökse veya başka bir şekilde avlanan bu gibi kişilerin maalesef bütün av çeşitlerini sadece bir kazanç olarak düşünerek her türlü yöntemle yakalayıp komşumuz Rum tarafına pazarlıyorlar” diyen vatandaşlarımız ve ne yazık ki bunun önüne bir türlü geçilmediğini vurguladılar.
 
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