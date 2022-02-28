Yasak avcılığını önüne geçilemiyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı avcı vatandaşlarımız ülkemizde yasak olmasına rağmen halen bazı kişilerin tuzak veya ağ ya da ökseynen avlandıklarını ifade ederek bize gönderdikleri fotoğrafta bunu ispatladılar.

“Resimde görüldüğü gibi ökseynen yakalanan canlı cikla. Bölge olarak da Karpaz bölgesindeki bir köyün hemen altındaki tarla kenarındaki sıra şinya ağaçları” diyen avcı vatandaşlarımız kendilerinin ise bu kuşu yasalar çerçevesinde avlamaya çalıştığını ifade ettiler.

“Ökse veya başka bir şekilde avlanan bu gibi kişilerin maalesef bütün av çeşitlerini sadece bir kazanç olarak düşünerek her türlü yöntemle yakalayıp komşumuz Rum tarafına pazarlıyorlar” diyen vatandaşlarımız ve ne yazık ki bunun önüne bir türlü geçilmediğini vurguladılar.

