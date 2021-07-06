banner583
banner676
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var
36 0
Virüse davetiye!
Virüse davetiye!
309 0
 
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
Supermotoda birincilikler Çavuşgil ve Çakır’ın
9 0
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
Serpil ile Ali’nin mutlulukları yüzlerine yansıdı
496 0
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
Vadili’de Cimnastik coşkusu yaşandı
44 0
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
Audi Quattro S1 elektriklenerek dönüyor
24 0
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
51 0
banner661
banner682

Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var

banner476

Ayaklı Gazete’ye Girne Boğazköy’den ulaşan bir bayan vatandaşımız ülkede pahalılığın ve zamların başını alıp gittiğini belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.

banner666
Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var

Son bir ay içinde akaryakıt başta olmak üzere, ekmeğe, süte, peynire ve daha birçok ürüne arka arkaya zamlar yapıldığını söyleyen vatandaşımız “Bu zamlar yapılıyor ama ülkede adı sendika olan veya sendikacılık yapanlar hiç sesini çıkarmıyor. Sanki de bir ölü toprağı serildi üzerimize” dedi.
Hükümetin zam yapmak yerine sene başında karar aldığı ancak Anayasa Mahkemesi’nden dönen hayat pahalılığını ödememesini tercih ettiklerini ifade eden vatandaşımız “Yapılan zamlar sonrasında birçok vatandaşımız aç yatıyor. Bu konuda bana ulaşan insanlar oldu. Onlara muhtarlık aracılığıyla yardım eli uzattık” dedi.
Ülkede insanların aç yatarken, halka fayda sağlamak hizmet etmek için seçilen milletvekillerinin hiçbir şey yapmadan ayda 20 bin TL maaş aldığını dile getiren vatandaşımız “Bu vekiller zaten bir şey yapmıyor. Onlara maaş vermek yerine halka yardımlar yapılsın” diyerek sözlerini tamamladı.
 
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.