Yapılan zamlar sonrasında, aç yatan insanlarımız var

Ayaklı Gazete’ye Girne Boğazköy’den ulaşan bir bayan vatandaşımız ülkede pahalılığın ve zamların başını alıp gittiğini belirterek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştı.



Son bir ay içinde akaryakıt başta olmak üzere, ekmeğe, süte, peynire ve daha birçok ürüne arka arkaya zamlar yapıldığını söyleyen vatandaşımız “Bu zamlar yapılıyor ama ülkede adı sendika olan veya sendikacılık yapanlar hiç sesini çıkarmıyor. Sanki de bir ölü toprağı serildi üzerimize” dedi.

Hükümetin zam yapmak yerine sene başında karar aldığı ancak Anayasa Mahkemesi’nden dönen hayat pahalılığını ödememesini tercih ettiklerini ifade eden vatandaşımız “Yapılan zamlar sonrasında birçok vatandaşımız aç yatıyor. Bu konuda bana ulaşan insanlar oldu. Onlara muhtarlık aracılığıyla yardım eli uzattık” dedi.

Ülkede insanların aç yatarken, halka fayda sağlamak hizmet etmek için seçilen milletvekillerinin hiçbir şey yapmadan ayda 20 bin TL maaş aldığını dile getiren vatandaşımız “Bu vekiller zaten bir şey yapmıyor. Onlara maaş vermek yerine halka yardımlar yapılsın” diyerek sözlerini tamamladı.





