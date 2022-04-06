



Ayaklı Gazete’ye Mağusa’da ulaşan bazı vatandaşlarımız yaşadıkları Sosyal Konutlar bölgesinde yapılmaya başlanan atık su borusu değiştirme çalışmalarıyla ilgili tepkilerini bizlerle paylaştılar.

Bölgede yaklaşık 20 yıl önce yapılan atık su boru hattının bugünlerde yenilenmeye başlandığını belirten bölge sakinleri yapılan kazılarda çıkarılan boruların büyüklüğü ile yerlerine konulan boruların büyüklüğünün ayni olduğuna dikkat çektiler.

Bölge sakinleri 20 yıl önce bölge nüfusunun bin iken şimdi nüfusun 3 bine ulaştığını ifade ederek bu nedenle döşenmesi gereken boruların boyutunun ayni olmaması gerektiğini kaydettiler.

Vatandaşlarımız “İngiltere yüz yıl önce planladı atık kanalizasyon sistemini. İçinde yürümek mümkün. Nüfus popülasyonu artan şehirlerde öngörülü planlama yapılmalı. Yine tıkanacak. Cazibeyle terfi istasyonlarına katı atıkların bu çapta iletilmesi kolay değil. Yap boz en iyi yaptığımız iş” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

