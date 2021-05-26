Yangına sebebiyet verdi, tutuklandı

Dörtyol’da spiral makinesiyle kesme işlemi yapan ve makinden çıkan kıvılcımlarla yangına sebebiyet veren kişi tutuklandı



Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, 58 yaşındaki isminin baş harfleri İ.Ç., spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren İ.Ç. tutuklandı.

Saat 11:00 sıralarında, Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, 58 yaşındaki isminin baş harfleri İ.Ç, spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu; Hayri Boylu'ya ait hurdalık alanda bulunan plastik atıklar ile hurda nitelikli araçlar yanarak, Kerim Fidan'a ait ikametgahın 4 pencere camı ısıdan kırıldı. Ayrıca, plastik su hattı ve elektrik kablosu ile bir adet elektrik direği ve üzerindeki aparatlar yandı.

