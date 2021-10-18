Yanan çöpler değil ciğerlerimizdir

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mesarya’nın kuzeyinde kalan köylerimizden vatandaşlarımız bölgelerinde sürekli olarak yakılan çöplük alanlarla ilgili isyanlarını bizlerle paylaştılar.



Mesarya bölgesinin kuzey yamaçlarına yakın olan gerek Serdarlı ile Ergenekon arasında olan çöplük alan, gerekse Geçitkale – Mallıdağ arasındaki çöplük alanın sürekli olarak birileri tarafından yakıldığını belirten bölge sakinleri yakılan bu çöplüklerden yayılan dumanlar nedeniyle adeta nefes alamaz duruma geldiklerini söylediler.

Geçtiğimiz hafta yine bu çöplüklerin yakıldığını ve yayılan zehirli dumanların aşağılardaki köylere kadar ulaştığını ifade eden bölge sakinleri “Bu çöplükler neden sürekli olarak yakılıyor anlamıyoruz. Ancak bu çöplüklerden yayılan zehirli gazlar ile adeta zehir soluyoruz” dediler.

Yıllardır bu sorunun devam ettiğine dikkat çeken vatandaşlarımız “Ne Belediyeler ne de Çevre Dairesi bu çöplüklerin yakılmaması için önlem aldı. Bu çöplükleri yakanlar tespit edilip ağır bir ceza ile cezalandırılsalar belki de bir daha bu çöplükler yakılmayacak” diyerek yetkilileri göreve davet ettiler.