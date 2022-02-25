Yakında ekmeksiz kalabiliriz



Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, dün sabah saatlerinde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırı nedeniyle ülkemizde unlu gıdalar konusunda ilerleyen günlerde büyük sıkıntı yaşanabileceği endişesi hat safhaya ulaştı.

Aldığımız bilgilere göre, dünyanın tahıl ambarı konumundaki Ukrayna’ya başlatılan saldırılardan dolayı Ukrayna’dan başta buğday olmak üzere tahıl ürünlerinin ihracatının da durduğu bildirilmekte.

Bu konuda geçtiğimiz haftadan itibaren bir sıkıntı olduğu konusunda bilgiler bize ulaşırken, özellikle ülkede un üretimi yapan fabrikaların geçtiğimiz hafta itibariyle buğday ithal edemedikleri aldığımız bilgiler arasında.

Buğday ithalatının durmasından dolayı un üretimi yapılamaması nedeniyle unlu ürünlerinde üretiminde sıkıntılar olacağı bize ulaşan bilgiler arasında yer alırken, kısa süre içinde hem un fiyatlarında yükseliş hem de ekmek sıkıntısının yaşanabileceği iddia edildi.

Özellikle ekmek üreticisi bazı işyerlerinin bunu vatandaşlara dillendirmeye başladıkları gelen bilgiler arasında bulunuyor.

