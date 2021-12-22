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Yağmurlarla çiftçi umutlandı

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Ülkede etkili olan yağmurlar çiftçilerin umutlanmasına neden oldu

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Yağmurlarla çiftçi umutlandı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, Aralık ayı itibariyle ülke genelinde görülmeye başlayan ve geçtiğimiz hafta sonu tüm ülkede etkili olan yağmurlar çiftçilerin umutlanmasına neden olduğu bildirildi.
Geçtiğimiz ekim yılında yaşanan büyük kuraklığın Kasım ayının sonuna kadar sürmesi nedeniyle çiftçilerin ‘yine mi kuraklık olacak?’ endişelerinin Aralık ayındaki bereketli yağmurlarla bir nebze olsun azaldığı bildirilmekte.
Özellikle Güzelyurt ve Doğu Mesarya bölgelerinde yağmurların daha önceden görülmesi nedeniyle daha erken çimlenen tarlalarından dolayı kuraklık endişelerinin azaldığı belirtilirken, Ocak ayında da etkili yağmurların yağması halinde kuraklık olmayacağını düşünen çiftçilerin en büyük sıkıntısının ise bazı bölgelerde taban gübresi kullanmadan ekim yapılması olduğu aldığımız bilgiler arasında yer alıyor.
 
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