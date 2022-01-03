Yağmurlar hem sevindiriyor hem endişelendiriyor

Çiftçi bu şekilde yağışların sürmesi durumunda bazı yerlerde su baskınları nedeniyle ekinlerin büyük oranda zarar göreceğini endişeli





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çiftçi vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl kış aylarının oldukça berektli geçtiğini dile getirerek Aralık ayı boyunca yağan yağmurların yeni yılın ilk gününde de devam ettiğini ve bu durumun kendilerini hem sevindirdiğini hem de endişelendirdiğini ifade ettiler.

Bereketli yağmurların birçok yerdeki göletleri neredeyse doldurduğunu ve bunun da yer altı sularına büyük fayda sağlayacağını belirten vatandaşlarımız, ancak arpa ve buğday ekili araziler ile patates tarlalarının zarar göreceğini düşündüklerini kaydettiler.

Bu şekilde yağışların sürmesi durumunda bazı yerlerde su baskınları nedeniyle ekinlerin büyük oranda zarar göreceğini ifade eden çiftçiler endişelerini bizlerle paylaştılar.

