Verimsizlik böyle bir şey

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Taşkent sakini bir vatandaşımız, bir hafta önce Beko bulaşık makinelerinin bozulduğunu bunun üzerine de teknik servisi arayıp kayıt yaptırdıklarını belirterek “Bize Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri Taşkent'e geldiklerini ve sıraya koyulduğumuzu söylediler tamam dedik” diyerek başından geçen ilginç olayı bizlerle paylaştılar.

Vatandaşımız eşinin evlerinin 30 metre yanındaki komşularında dün Beko arabasını görünce yardımcı olabilmek adına tekrar teknik servisi aradığını söyleyerek “Tüm iyi niyeti ile Beko aracının evimizin hemen yanında olduğunu arkadaşların orada işlerini bitirdikten sonra bize de uğrarlarsa Beko için daha efektif olacağını, belki de sorunun çok küçük bir sorun olabileceğini söyledi” dedi.

Devamında telefondaki kişinin eşine ilk söylediği şeyin "sizin arıza kaydınız yok" olduğunu belirten vatandaşımız “Neyse yaklaşık 5 dakikalık şok, sinir ve tartışmadan sonra kayıt bulundu. Ardından yaşanan konuşma daha da şok. "Bizim umurumuzda değil sizin evinizin nerde olduğu, arkadaşlar size şimdi gelmeyecekler, ne zaman sıranız gelirse o zaman çıkıp size gelecekler"... dediğini söyledi.

Daha sonra teknik servisin komşularında işini bitirip oradan ayrıldığını söyleyen vatandaşımız “Muhtemelen Lefkoşa’ya dönecek, oradan da başka bir zamanda tekrar Taşkent'e 30 metre ötedeki eve gelecekler. Her işimizde çalışma verimimiz işte bu. Yanlış planlama, yanlış uygulama, kibar olmayan kaba insanlar ve mantıksız açıklamalar” diyerek sitemini aktardı.

Taşkent'ten aynı anda acaba kaç tane arıza bildirimi geldiğini sorgulayan vatandaşımız “Araç Taşkent'e geldiğinde hepsini yapıp dönmesi bu kadar mı zor?” diyerek tepkisini paylaştı.



