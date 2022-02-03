Ver bakayım caydırıcı cezayı bir daha yapar mı?”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan İskele’den doğasever bir vatandaşımız, dün sabah hem doğada gezinti yapmak hem de doğanın verdiği nimetlerden toplamak için çıktığı ovalarda karşılaştığı fotoğraftaki manzara karşısında şok olduğunu ifade ederek isyanını bizlerle paylaştı.

“Çocukluğumdan beri bu harup ağacı hep buradaydı ama maalesef şimdi yok” diyen doğasever vatandaşımız bu ağacın kim veyahut kimler tarafından kesildiğini sorguladı.

Bu katliamı yapan veyahut yapanların önüne geçmenin zor olmadığını dile getiren vatandaşımız “Bu kadar zor mu ilgili makamların önlem alması. Koltuklarda herkes oturur önemli olan icraattır. Ver bakayım caydırıcı cezayı veya hapislik cezasını bir daha yapar mı?” dedi.

Ancak bundan daha da önemlisinin ülkede yaşayan insanların doğaya karşı çok duyarsız olduğunu savunarak “Ne zaman bu kadar duyarsız olduk, gerçekten yazık bizlere. Bu ülkede herşeyimiz bitti, hiçbir şeyimiz kalmadı” diyerek sitemini dile getirdi.

