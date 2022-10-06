Vatandaşlardan internet bağlantılarına isyan





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, dünyayla birlikte gelişen internetin ülkemizde hızla yayıldığını ancak son zamanlarda internet hızından dolayı çok şikayetçi olduklarını ifade ederek, bu konudaki sitemlerini dile getirdiler.

Gerek iş yerlerinde gerekse evlerde kullanılan hem wifi – hem de adsl bağlantıların oldukça yavaş olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Özellikle akşam saatlerinde internet hızı adeta kaplumbağa hızı gibi emekliyor. İnternet üzerinden bir şeyler yaptığımız zaman stres olmaktan kurutulamıyoruz” diyerek isyanlarını paylaştılar.

Bu kadar yavaşlamasının nedenin aşırı yüklenmeden kaynaklanabileceğini ifade eden vatandaşlarımız, ülkede internet sağlayıcılarının bazı kotalara uyarak aşırı şekilde müşteri almaması gerektiğini sözlerine eklediler.



