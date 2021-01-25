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Vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde bu yıl bereketli yağmurların biraz geç düşmesi ve son iki haftanın yağmurlu ve bulutlu olması nedeniyle güneşe hasret kaldıklarını belirterek, son günlerde güneşin kendini göstermesiyle tadını çıkarmayı ihmal etmediklerini kaydettiler.

Vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı
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Dün ve Cumartesi günü gün boyunca bol güneşli havanın kendilerini sokağa ve kırlara atmaya ittiğini belirten bazı vatandaşlarımız, yürüyüş ve gezinti yapmayı ihmal etmediklerini kaydettiler.
Kıbrıs insanının böyle güzel havaların her zaman keyfini çıkarmasını bildiğini söyleyen vatandaşlarımız, Kıbrıs’ın doğasını bu nedenle çok sevdiklerini de sözlerine eklemeyi ihmal etmediler.
 
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