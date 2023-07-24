Vatandaşın uçak bileti isyanı

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, ülkemizde yeni havalimanı terminali açılmasına karşın uçak biletlerinin çok yüksek olması nedeniyle artık KKTC vatandaşlarının Türkiye dışındaki ülkelere uçuşları Güney Kıbrıs’tan yaptığına dikkat çekerek bize gönderdiği iki bilet örneği ile sitemlerini paylaştı.

Vatandaşımız, bir kişinin 1 saatlik bir uçuşla ülkemiz havalimanından İstanbul’a uçmak için 7 bin TL ödemesi gerektiğini vurgulayarak “Havaalanı isterse dünyanın en büyüğü en muhteşemi olsun. Önemli değil eğer 4 saatlik Fransa yolcuğu 53 euro ise hem de gidiş dönüş ve 1 saatlik İstanbul yolcuğu 7 bin küsur TL ise sorun var demektir” dedi.

Bu aradaki fiyat farkının nasıl açıklanabileceğini sorgulayan vatandaşımız “Bana bunu açıklayın yeter! Ayni tarih aynı koşullar ve ayni hizmet. Sadece mesafe farkı var uzak olan ucuz yakın olan pahalı. Bu nasıl bir iş anlamak mümkün değil” diyerek ülkemizdeki pahallı uçak biletlerinin fiyatını düşürmek için bir çalışma yapmak gerektiğini sözlerine ekledi.

