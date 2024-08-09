Vatandaşın haklı isyanı…

Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız dün öğle saatlerine doğru yaşanan bir olayı bize fotoğraflayarak paylaşıp sitemlerini dile getirdi.

Kumsal bölgesinde yaşayan vatandaşımız fotoğrafta görülen aracın sürücüsünün kendi evinin garaj çıkış kapısının önüne park etmesi sonucunda eşinin ve torunun evden çıkamadığını ifade etti.

Vatandaşımız “Bu gördüğünüz araç tam 2 saattir Kumsal Lefkoşa'da evimin tek giriş kapısını işgal ettiği için eşim ve torunum rehin kaldı. Polis arandı "halledeceyik" dediler ama ses yok.” diyerek isyan etti.

Bir sürücünün aracını park ederken kimseyi engellemeyecek şekilde park etmesi gerektiğini arabayı kullanmayı öğrendiği gün öğrenmesi gerektiğini ifade eden vatandaşımız “Tabi ki öküz olmak bir sanattır ve bizim ülkede de öküzlerin en kalitelileri var” dedi.

Polisin neden gelip ceza kesmediğini de sorgulayan vatandaşımız, “İşlerine geldiğinde bir köşe başında pusu yatıp ceza kesmeyi biliyorlar, ama şikayet edince kıllarını bile kıpırdatmıyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.

