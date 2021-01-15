Vatandaş kırmızı et yiyemez oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde Ocak ayının yarısını geride bıraktığımız bugünlerde, güzel havaları fırsat bilip mangal yakmak isteyen vatandaşlar kasaplara giderek kuzu eti almak istedikleri zaman adeta pişman oluyorlar.



Bize ulaşan haberlere göre, ülkede yılbaşı sonrası hemen hemen eski kuzu kalmadığı için körpe veya taze kuzu kesen kasapların kilosunu 95-110 TL arasından müşterilerine satmakta oldukları bildirilmekte. Bu fiyatlar nedeniyle kuzu eti yemek yerine vatandaşların tavuk etiyle kebap yapmaya başladıkları gelen bilgiler arasında.

Bu gidişatın hiç hayırlara vesile olmadığını dile getiren vatandaşlarımız, kırmızı et yemeyecek aileler olduğunu ancak tavuk eti fiyatlarının da yüksek olduğunu sözlerine eklediler.



