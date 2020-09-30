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Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Lefkoşa sakinleri, Anamur’dan gelen Anavatan suyunun yeniden akışının olmaması nedeniyle oldukça sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek bu konudaki isyanlarını paylaştılar.

Vatandaş kendi suyunu kendisi taşımaya başladı
 
Günlerdir su akışının olmaması ve aradıkları su getiren tankercilerin telefonlarına bile bakmaması nedeniyle kendi başlarının çaresine bakmaya karar vererek Değirmenlik’ten su taşımaya başladıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Değirmenlik’ten Lefkoşa’ya kendi projemizle su taşımaya, 4 günlük susuzluğun ardından bugün başladık.. Hayırlı olsun. Umarız asrın projesi de bugün akmaya başlar ve bir daha arıza yapmaz. Bu konuda çok şey söyleyebiliriz ama bu kadarla kalsın...” dediler.
Suyun insan hayatındaki önemini bir kez daha anladıklarını söyleyen vatandaşlarımız, devlet yetkililerinin de artık su kaynaklarının yönetimi konusunda ciddi çalışmalar yapması gerektiğinin daha çok anlaşıldığını sözlerine eklediler.
 
 
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