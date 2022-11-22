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Vatandaş kavga için bahane arıyor

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Eskiden insanların kavga etmek için oldukça fazla rencide olmaları gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, şimdi olmayacak sebeplerden bile insanların birbiriyle kavga ettiklerini sözlerine eklediler

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Vatandaş kavga için bahane arıyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, geçtiğimiz hafta sonu Mormenekşe’de maç izlemek için Mormenekşe Cemal Balses Stadı’na gittiklerini ifade ederek bu maçın başında yaşanan bir olaydan dolayı toplumun adeta bir barut fıçısı haline geldiğini anladıklarını söylediler.
Maçın başında tribünlerde iki kişi arasında sudan sebepten dolayı sözlü atışmayla başlayan olayın daha sonra kavgaya dönüştüğüne şahit olduklarını ifade eden vatandaşlarımız, “Sanki halk kavga etmek için bahane arıyor bir duruma geldi. İnşallah bu durum uzun sürmez” diye konuştular.
Eskiden insanların kavga etmek için oldukça fazla rencide olmaları gerektiğini söyleyen vatandaşlarımız, şimdi olmayacak sebeplerden bile insanların birbiriyle kavga ettiklerini sözlerine eklediler.
 
 
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