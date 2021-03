Vatandaş et yemekten korkar oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde pahalılığın gün geçtikçe arttığını dile getirerek, özellikle mutfakta adeta bir yangın olduğunu kaydettiler.



Geçmişten gelen bir alışkanlık olan her akşam yemeğinde sofrada etli yemeğin bulunmasının artık tarih olmaya başladığını kaydeden vatandaşlarımız bunun nedenin ise etin kilosunun çok pahallılaşması olduğunu kaydettiler.

“Et yemekten korkar olduk. Bir kilo kuzu eti 100-130 TL’ye ulaştı. Bir kilo etle 4 kişilik bir ailenin doyması neredeyse zor gibi” diyen vatandaşlarımız, bu pahalılığın sadece kırmızı etle sınırlı kalmadığını sebze ve meyvenin de oldukça pahalılaştığını ifade ettiler.

Yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığı ve çalışanının kazandığı paranın adeta elinde kül olup gittiği bu günlerde ileriye dönük plan yapmaktan korkar olduklarını söyleyen vatandaşlarımız, hükümetin bir an önce hayatı ucuzlatacak tedbirler alması gerektiğini sözlerine eklediler.