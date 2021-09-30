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Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadele ederken, diğer sağlık sorunları yaşayan insanları unuttuğunu dile getirterek bazı ilaçların devlet eczanelerinde neredeyse 1 yıldır olmadığını ifade ederek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

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Vatandaş devlet eczanelerinde ilaç bulamıyor
 
Bize ulaşan vatandaşlarımız, kendilerinin gerek sigorta emeklisi gerekse dul veya yetim maaşı alan insanlar olduğunu belirterek “aldığımız maaş ancak mutfak masraflarına yeter oldu. Fakat devletimiz görevi olduğu halde birçok ilacı kendisi getirtmiyor” diyerek isyan ettiler.
Kendilerinin tansiyon ve romatizma hastası insanlar olduklarını belirten vatandaşlarımız, Salazopyrin, Cardura, Glukophage gibi ilaçların neredeyse 1 yıldır devlet eczanelerinde bulunmadığını ifade ettiler.
Bu ilaçları özel hastanelerden almak zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaşlarımız “Ayda 900 TL ilaç parası vermek zorunda kalıyoruz. Biz yetim maaşı alıyoruz, bu maaşla ya karnımızı doyuracağız ya da ilaçlarımızı alacağız bilemiyoruz” diyerek çaresizliklerini ifade ettiler.
Sağlık Bakanlığı’nı göreve davet eden vatandaşlarımız, devletin halk için var olduğunu unutan yöneticilerin halk tarafından da unutulacağını sözlerine eklediler.
 
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