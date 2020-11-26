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Vatandaş, cebinde para görememekten şikayetçi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız, ülkemizde her geçen gün pahalılaşan hayat nedeniyle yaşam koşullarının zorlaştığını dile getirerek bu konudaki sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaş, cebinde para görememekten şikayetçi

Asgari ücretli vatandaşlarımız, özellikle mutfak masraflarının her geçen gün arttığına dikkat çekerek, “Dövizin atmasını fırsat bilen toptancıların ellerindeki birçok ithal ürüne yüzde 20 zam yaptı. Böylece bizim mutfak masrafları için harcamamız yüzde 20 arttı” diye konuştular.
Son zamanlarda ülkemizde üretilen birçok sebze ve meyve fiyatlarının da adeta uçtuğunu dile getiren vatandaşlarımız, “Aldığımız asgari ücretle ancak da mutfak masraflarını karşılayabiliyoruz. İnsan gibi yaşamayı yani bir sosyal aktivite yapmayı unuttuk. Zira cebimizde ayın ortasında bir kuruş kalmıyor” dediler.
Asgari ücretin yeniden belirlenmesi için toplanan Asgari Ücret tespit Komisyonu’na da tepki gösteren vatandaşlarımız bunun tam bir komedi olduğunu zira asgari ücretin zaten Ocak’ta yeniden belirlenmesi gerektiğini sözlerine eklediler.
 
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