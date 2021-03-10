Uyarıları gören yok

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı Mağusa sakini vatandaşlarımız, insanoğlunun bazı şeylerin tersini yapmayı sevdiğini iddia ederek bize gönderdikleri bazı fotoğraflarla sitemlerini paylaştılar.



Fotoğrafta görülen yerin Gazimağusa’nın en sosyal bölgesi olan DAÜ yerleşkesi yanındaki Sakaya bölgesinin park alanı içerisi olduğunu ifade eden vatandaşlarımız “Tabelada görüldüğü gibi ‘Çöp Dökmek Yasak’ yazmasına rağmen tam tabelanın yanına çöp ve molozlar bırakılmış” diyerek bunun sebebini sorguladılar.

Buraya çöp veya moloz bırakan insanların ya okuma yazması olmadığını veya en başta yazdığımız gibi bazı şeylerin tersini yapmaktan hoşlandığını iddia eden vatandaşlarımız, “Biraz çevreye saygısı olan insanlar bu şekilde çevreye moloz bırakmaz, çevreyi kirletmezler” diyerek insanları duyarlı olmaya davet ettiler.

