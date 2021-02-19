Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, son zamanlarda market alışverişleri sırasında en fazla dikkatini çeken ürünün ayçiçeği yağı olduğunu belirterek, bu ürünün adeta altın kadar değerlendiğini dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Vatandaşlarımız geçmişte 5 Litre Ayçiçeği yağı için 20 ile 40 TL arasında bir fiyat aralığı olduğunu ifade eden vatandaşlarımız ancak 2020 yılının ortasından itibaren artan ayçiçeği yağı fiyatlarından dolayı adeta ayçiçeği yağının yanına yanaşamaz olduklarını belirttiler.

Şu anda ayçiçeği yağının 4 Litresinin bile en ucuzunun 60 TL olduğunu söyleyen vatandaşlarımız “Ayçiçeği yağı fiyatları şu anda 60 TL’den başlayıp 100 TL’ye kadar gidiyor. Bu fiyatların daha da yükseleceği söyleniyor. Zira Türkiye’de üretimde rekolte az olduğu için dışarıdan almak zorunda kalıyor” dediler.

Ülkemizin bir zeytin ülkesi olduğuna dikkat çeken vatandaşlarımız, zeytin üretimini artırarak kurulacak fabrikalarda bu ürünü işleyip yemeklerde kullanabilecek hale getirmek gerektiğini, ayrıca ülkede Ayçiçeği üretimini teşvik etmek gerektiğini de dile getiren vatandaşlarımız “Bundan sonrası için üretmezsek yok olacağız. Üretimi olmayan ülkeler dışa bağımlı olduğu için yok olur” diyerek sözlerini tamamladılar.



