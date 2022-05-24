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“Üretim için günü değil geleceği düşünerek adım atılmalı”

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“Üretim için günü değil geleceği düşünerek adım atılmalı”

 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir çiftçi vatandaşımız, dünyada ve ülkemizde giderek büyüyen hammadde ve gıda krizinin hem üreticileri hem de tüketicileri oldukça zorladığını belirterek geçtiğimiz hafta Tarım Bakanlığı ile Hayvan üreticileri arasında yapılan görüşmelerde varılan uzlaşmayla ilgili eleştiri ve önerilerini bizlerle paylaştı. 
Tarım Bakanlığı geçen gün hayvancıya 515 milyon TL’lik süt teşviği, DGD ve Arpa sübvansiyesi verdiğine dikkat çeken vatandaşımız “Bu havaya giden paranın yerine 188 milyona önümüzdeki sezon yapılacak tüm arpa ekiminin gübresini ve mazotunu beleş verebilirdi” dedi.
Vatandaşımız eğer bu şekilde bir uygulama yapılmış olsaydı sonraki sezon arpa ve buğday çok çok düşük bir maliyetle üretilip hayvancıya verilebileceğini iddia eden vatandaşımız, yetkililerin ileriyi düşünmeden günü kurtarma adına adımlar atmayı tercih ettiğini savundu.
 
 
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