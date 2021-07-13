Üreticiyi sıcak hava vuruyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, son günlerde yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğünü ifade ederek sıkıntılarını paylaştılar.



Özellikle sulu ziraatla uğraşan vatandaşlarımız, hasada hazırlandıkları bugünlerde yaşanan sıcak hava dalgasından dolayı gerek domateslerinin, gerekse diğer sebzelerinin bozulduğunu belirterek, bundan dolayı da ürünlerini satamadıklarını kaydettiler.

Bu konuda ne yapacaklarını bilemediklerini söyleyen üreticilerimiz, sulama yaptıkları yerlerin yeterince sulanmaması nedeniyle bu zararın oluştuğunu dile getiren üreticiler, bir an önce Türkiye’den gelen suyun tarımda da kullanılmasını beklediklerini sözlerine eklediler.

