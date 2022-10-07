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Üreticiler kurtlarla mücadele edemiyor

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Üreticiler kurtlarla mücadele edemiyor
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Ekim ayının ilk haftasını geride bıraktığımız bugünlerde kış sebzesi yetiştirmek için uğraş verdiklerini ancak kurtlardan dolay perişan olduklarını söylediler.
Sulu tarımla uğraşan üreticilerimiz, başta marul, kereviz, sarma ve patates ekili tarlalarında son günlerde özellikle yeşil kurtlardan dolayı büyük zarara uğradıklarını anlattı. Üreticilerimiz “Kurtlarla mücadele için kullandığımız zirai ilaçlar yetersiz kalıyor. Zira fazla dozajda ilaç kullanmaktan çekiniyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz” dediler.
Yaptıkları hasatlar sonrası ürün kalitelerinin düşük olduğunu ve bu nedenle toptancıların ürünlerini almak istemediğini söyleyen üreticiler, bu gidişle üretim yapamayacaklarını sözlerine eklediler.
 
 
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