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Üretici, emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı üretici vatandaşlarımız, ürettikleri bazı sebze ve meyvelerin satışlarından dolayı ellerine para geçmelerini beklerken hiçbir şey kazanamadıklarını dile getirerek, bu konudaki görüşlerini bizlerle paylaştılar.

Üretici, emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi
 
Özellikle son üç ay içerisinde motorine yapılan zamlardan dolayı çok büyük mağduriyet yaşadıklarını ifade eden üreticilerimiz, son üç ay içerisinde yapılan zamların yüzde 10 civarına ulaştığını kaydettiler. Mazot ve diğer girdi maliyetlerine yapılan artışlara rağmen ürettikleri meyve veya sebzelerin fiyatlarının yükselmek yerine daha da düştüğünü söyleyen üretici vatandaşlarımız, “Geçtiğimiz yıl bu dönemde 3 TL kilosu sattığımız karpuzu şu anda 2 TL’ye bile satamıyoruz. Marul, patates ve daha birçok ürünün fiyatları çok düşük” diyerek sitemlerini dile getirdiler.
Bu gidişle üretimden kopma noktasına geleceklerini söyleyen üreticilerimiz, günün sonunda işsizliğin artacağını sözlerine eklediler.
 
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