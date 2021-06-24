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Umursamaz bir toplum olduk

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkenin üzerinde bir ölü toprağı olduğunu savunarak, herkesin sorumluluktan kaçtığını ve bazı şeyleri görmezden geldiğini ifade ederek, düşüncelerini bizlerle paylaştılar.

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Umursamaz bir toplum olduk
 
“Ülkemizde maalesef kimsenin ne çevreye ne de insanlara saygısı kalmadı. Bambaşka bir ülke olduk, yaya geçidinde durmayanlar mı, çevreyi kirletenler mi, gördüklerini görmemezlikten gelip umursamaz davrananlar mı desek” diyen vatandaşlarımız, nereden başlayıp bitireceklerini bilemediklerini kaydettiler.
İnsanlarımızın çok umursamaz olduğunu dile getiren vatandaşlarımız, bu durumun sürdürülemez olduğunun altını çizdiler.
Vatandaşlarımız, “İnsanlar birilerini örnek görmelidir, bu birileri de tüm siyasiler ile üst kademe yöneticileridir. Ancak şu anki siyasi yelpazenin vatandaşa örnek olması mümkün değil” diyerek sözlerini tamamladılar.
 
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