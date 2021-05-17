Ülkeye liyakata dayalı bir sistem gerek

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı kamu çalışanları ülkemizde var olan kamudaki terfilerin her zaman liyakata dayalı bir sistemle olmasının şart olduğunu dile getirerek bize bu konudaki görüşlerini aktardılar.



Tüm terfilerini Kamu Hizmeti Komisyonu münhalleriyle kazanan ve sınavla gelinebilecek en yüksek noktaya gelen bir müdür veyahut müsteşarın her zaman altındaki çalışanlardan saygı göreceğini dile getiren kamu çalışanları partiye göre atanan müdür veyahut müsteşarlardan dolayı kamunun artık çalışamaz duruma geldiğini savundular.

Bürokraside kişiyi kimlerden olduğuna göre değil, sınava ve hangi işi nasıl yaptığına göre değerlendiren liyakata dayalı bir sistemin gelmesi dileğinde bulunan kamu çalışanları yeni hükümetin işinin zor olduğunu sözlerine eklediler.

