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Ülkeye gelecek üniversite öğrencileri açıklama bekliyor

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Ayaklı Gazete’ye yurt dışından ulaşan ülkemizde eğitim hayatını sürdüren bir öğrenci, ülkemizdeki gelişmeleri internet üzerinden takip ettiğini dile getirerek, Kuzey Kıbrıs’ta üniversitelerin yüz yüze mi yoksa online yapılacağının halen kesinlik kazanmadığını anladığını ifade etti.

Ülkeye gelecek üniversite öğrencileri açıklama bekliyor
 
 
 
Ancak öğrencilerin şu anda Kuzey Kıbrıs’a gelmeleri için en az bir ay öncesinden bilet kesmeleri gerektiği aksi takdirde iki kat para ödeyerek uçak bileti alacaklarını belirten öğrenci, “Bizler uçak biletini en az 1 ay önceden almazsak, en az 2 kat fiyat ödeyeceğiz. Bu açıdan eğitimin başlamasına son 10 gün kalmış ancak bazı üniversitelerin eğitimi ne şekilde olacağı açıklamadılar” dedi.

YÖDAK’ın bu konuda sitesinde hiçbir açıklama olmadığına dikkat çeken yabancı öğrenciler “Öğrenciler eğitime başlasa bile sağlık alt yapısının hazır olmadığı kanaatindeyim. Önce sağlık sonra ekonomi olmalı” dedi.
Türkiye’deki üniversitelerin tamamına yakınının uzaktan eğitim vereceğini açıkladıklarını ifade eden öğrenciler “Fakat KKTC’den bir aydınlatma yok. Muhtemelen öğrencileri adaya getirip uçuşlar kapatıp dersler online yapılacak deyip orada tutacaklar” diyerek tedirginliklerini bizlerle paylaştı.
 
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