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Ülkemizin bir sevilen bitkisi daha tarih oluyor

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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir köylü vatandaşımız, ülkemizin simgeleri arasında olan ve yaz aylarının sevilen meyvelerinden birisi olan Babutsa ya da diğer bir ismiyle dikenli incirin adeta tarih olma yolunda olduğunu vurgulayarak bu konudaki endişelerini bizlerle paylaştı.

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Ülkemizin bir sevilen bitkisi daha tarih oluyor
 
Babutsaların son 2-3 yıl içinde bir çeşit zararlı böcek istilası sonucunda eriyip yok olduğunu söyleyen vatandaşımız “İlk olarak Kapalı Maraş bölgesine yakın yerlerde görülen sonrasında ise ülke geneline yayılan bu zararlı böceğin babutsalarımızı tükettiğini görüyoruz” dedi.
Devletin bu konuda gerekli önlemleri alamadığını dile getiren vatandaşımız  “Bu sene yada gelecek senelerde babutsayı nerde nasıl yeyceyik bilemiyorum. Yahu tükendi bitti ama daha devlet el atacak. Göz göre göre eridiler. Andilayı godukda bakarık.”
Bu babutsalara bulaşan hastalığı önlemek için ada genelinde bir çalışma başlatmak çok mu zor olduğunu sorgulayan vatandaşımız ilerleyen yıllarda bu meyveyi de herhalde yurt dışından ithal edeceğimizi sözlerine ekledi.
 
 
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