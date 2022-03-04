“Ülkede iş ahlakı kalmadı”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan Mağusa bölgesinden bir vatandaşımız, cep telefonuyla ilgili başından geçen bir olayı bizlerle paylaşarak ülkede iş ahlakı kalmadığını savundu.

“Bir operatörden satın aldığım telefonumu bir ay içinde aynı arıza nedeniyle iki kez tamir ettirip haksız yere ilkinde 500, ikincisinde ise 700 TL ödemek zorunda bırakıldım” diyen vatandaşımız, sudan sebeplerle arızanın kendisinden kaynaklandığını söyleyerek, yapacak bir şeylerinin olmadığını söyleyen müşteri temsilcisinden yana dert yandı.

Vatandaşımız, telefonun ilk arızasında götürdüğü şirketin müşteri temsilcisinin dokunmatik entegre devrelerinin tamir edilmesi gerektiğini söylediğini, arızanın tekrarında ise dokunmatik entegre devrelerin tamir edilememesi nedeniyle ekranın değişmesi gerektiğini söylediğini belirtti.

“Temsil ettiği kurum ve patronu adına hiç utanç duydu mu? Merak ediyorum. Satış yaparken iğnenin deliğinden geçebilen bu gibi işletmeler satıştan sonra neden yapabilecek birşeyimiz yok cümlesinden başka bir cümle kuramıyorlar? Bu memleketin insanını enayi mi görüyorlar” diyerek sitemlerini dile getiren vatandaşımız işletmeleri biraz daha insaflı davranmaya davet ettiler.