Ülkede domates altın gibi aranır oldu

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, ülkemizde en çok tüketilen sebzeler arasında olan domatesin son günlerde tezgahlardan kaybolduğunu ifade ederek, bunun sebebini sorguladılar.



Vatandaşlarımız geçtiğimiz gün önce mahalle bakkalına giderek domates almak istediğini ancak bulamadıklarını ifade ederek, daha sonra ise ülkemizin en büyük süpermarketlerinden birine alışverişe gittiklerinde yine domates bulamadıklarını belirttiler.

Domatesin bu şekilde piyasadan bir anda kaybolmasına anlam veremediklerini söyleyen vatandaşlarımız, “Geçmiş yıllarda yaz aylarında domatesin neredeyse zibil olduğunu gördük. Ancak bu yıl domates altın gibi değer etti. Neredeyse tüm yaz boyunca 10 TL’nin altına inmedi. Şimdi ise marketlerde domates bulamıyoruz” diyerek sitem ettiler.

Vatandaşlarımız, ülkemizde yetişen domatesin iyisinin güneye gönderildiğinin haberlerini aldıklarını ifade ederek, Türkiye’den ülkeye domates ithalatının neden artırılmadığını sorguladılar.

