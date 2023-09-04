Ülkede av kültürü kayboluyor

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde dün başlayan İkinci İnce Av sezonu avcılar arasında gerilimle başladığı aldığımız haberler arasında.

Bize ulaşan haberlere göre, ülkemizde uzun yaklaşık 6 aylık aradan sonra açılan İkinci İnce Av sezonu öncesinde ava açık bölgelerde keşifler yapan birçok avcının yasaklara hiç uymadıkları bildirildi.

Özellikle Hamitköy bölgesinde birçok kişinin av zamanından neredeyse 12 saat öncesinden ovaya çıkarak mekan sahiplendikleri bildirilirken, bazı bölgelerde ise avcıların içkili bir şekilde av yaptıkları ve bölgelerine gelen diğer avcılarla tartıştıkları aldığımız haberler arasında bulunuyor.

Gerek polisin gerekse Avcılık Federasyonun kurlarla uymayan avcılar konusunda duyarlı olması gerektiği yönünde sosyal medyadan sitemlerini paylaşan birçok avcı ülkemizde av kültürünün her geçen gün kaybolduğu konusunda dert yandıkları bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta…



