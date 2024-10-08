“Ülke yarım inşaat mezarlığına dönüşmek üzere”

Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı doğa dostu vatandaşlarımız, ülkemizin yeşilinin her geçen gün inşaatlara kurban gittiğini fakat bu inşaat furyasının durmak üzere olduğunu ifade ederek konuyla ilgili görüşlerini paylaştılar.

“Evet ülke yavaş yavaş yarım inşaat mezarlığına dönüşmek üzere. Sadrazamköy’den Kaplıca'ya kadar binlerce yarım kalmış inşaat var. Otel inşaatlarından tutun, sitelere kadar. Yeşil tarumar edilmiş ama inşaat da bir türlü bitmemiş” diyen vatandaşlarımız şimdiki hükümetin de kuzeye üçüncü ülkeden insan istememe siyasetinin de bu gelişmeye tuz biber ektiğini vurguladılar.

Yaz ayları başında yaşanan gelişmelerden sonra satışların durma noktasına geldiğini ve bu nedenle inşaatların da yavaşladığını belirten vatandaşlarımız “Aynen Orams davasında 2006'da olduğu gibi. Hala o dönemden yarım kalmış yüzlerce bina var çevreyi kirleten” dediler.

Vatandaşlarımız “Peki ne yapmalı? Planlama önemli. Aksiyona geçmek de önemli. Örneğin mezarlık gibi yıllardır duran yarım inşaatların ya yıkılması ya da istimlak edilip, örneğin sosyal konut olarak kullanıma sokulmaları bir yöntem olabilir. Bir de bu kadar yarım kalmış yatırım dururken, yenilerinin teşvik edilmesine son verilebilir” diyerek görüşlerini paylaştılar.