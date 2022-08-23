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UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?

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UBP’de yine mi kurultaya gidiliyor?

 
Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre, iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi’nde parti başkanlığı için yapılan seçimin üzerinden daha bir yıl geçmeden yeniden seçim naraları atılıyormuş.
Siyasi kulislerde dolanan iddialara göre Başbakan Ünal Üstel biraz mutsuz. Sayın Üstel, Faiz Sucuoğlu’nun hala daha parti başkanlığını yürütmesinden ziyadesiyle şikayetçiymiş. Aldığımız bilgilere göre, parti başkanlığı makamının partide ve hükümette Ünal Üstel için yapacağı işler için engel olduğunu düşündüğü için sonunda dayanamamış ve "İki başlı olmuyor efendim bu iş," diye Anavatan'a şikayette bulunmuş.
Siyasi kulislerden aldığımız bilgilere göre, Türkiye’deki bazı kurmayların da Ünal Üstel’in isteği doğrultusunda hemen adadaki cengaverlerini hareketlendirerek, sondaj pozisyonuna geçmişler.
Bize ulaşan haberlere göre, şu anda Ünal Üstel’in arzusu yönünde "Tek" adaylı bir kurultay düzenlemek istiyorlarmış. Tek adayın ise Ünal bey olacağı şeklinde çalışmalar olduğu bildirilmekte.
 
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