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UBP’de sular durulmuyor

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UBP’de sular durulmuyor
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Ayaklı Gazete’ye siyasi kulislerden ulaşan haberlere göre iktidar partisi Ulusal Birlik Partisi’nde Eylül ayında yapılan kurultay sonrasında başkanın yeniden Ünal Üstel olması sonrasında parti için çalkantıların azalmak yerine arttığı bildirilmekte.

Bize ulaşan haberlere göre Ekim ayının başından beridir yaşanan Meclis Başkanı kim olacak? kaosunun bir türlü aşılamadığı UBP’de son yapılan Parti Meclisi toplantısı sonrasında yeni bir krizin patlak verdiği gelen bilgiler arasında.

Aldığımız bilgilere göre, birçok milletvekilinin kabinede değişim için parti yönetimine baskı yaptığı ve bu nedenle başkan ile pazarlıklar yaptığı belirtiliyor. Özellikle Güzelyurt bölgesinden şu anda bir milletvekilin bakan olmadığı için başkana bakanlık için baskı yapıldığı bildirilirken, son kurultayda Üstel’e açık destek veren bazı vekillerin de kabine de bakanlık istedikleri ve bunu başkana ilettikleri kaydedilmekte.

Bu sürecin parti yönetiminde erken seçime gidilmesi konusunu gündeme gelmesine neden olduğu da bize ulaşan bilgiler arasında yer almakta.

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