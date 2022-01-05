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“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”

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“UBP, vatandaşı neden enayi yerine koyuyor?”
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bir vatandaşımız, elinde yaklaşık 2 yıl önce Ulusal Birlik Partisi tarafından düzenlenen Bahar Piyangosu adı altında basılmış bilet bulunduğunu ancak bu piyangonun çekilişinin bugüne kadar yapılmadığını dile getirerek UBP gibi iktidar partisi köklü bir partinin halkı enayi yerine koyarak çekiliş yapmamasının kabul edilir olmadığını dile getirerek sitemini paylaştı.
28 Mart 2020 tarihinde çekilişi yapılması gereken ancak o günlerde pandeminin patlak vermesiyle ertelendiğini belirten vatandaşımız, “Ancak yaklaşık 2 yıl geçmesine karşın ne ertelendiği ne de iptal edildiği açıklandı. Bu nasıl bir anlayış” dedi.
Kendisinin bu olaydan rahatsız olduğunu belirten ve bundan dolayı elindeki biletle UBP parti merkezine giderek bu piyangonun neden çekilmediğini sorguladığını anlatan vatandaşımız “Bana verilen cevap ‘UBP’ye katkı olarak bakın’ oldu. Bu ne demek yani. Bu bileti alanlar salak mı? Parasından değil ama enayi yerine konmak beni rahatsız etti” dedi.
Vatandaşımız, yaptığı araştırmalar neticesinde UBP’nin bu şekilde bilet satışı yaparak çekilişini yapmadığı piyangolarının olduğunu iddia ederek, bu konuda devlet kurumları neden bir soruşturma yapmadığını sorguladı.
 
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