“Turizm ülkesiyiz diyoruz ama maalesef değiliz”





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı çevre duyarlısı Gazimağusa bölgesi sakinleri, ülkemizin bir turizm ülkesi olarak anıldığını ancak her geçen gün çöplük ülkesi haline geldiğini ifade ederek bize gönderdikleri fotoğraflarla isyanlarını paylaştılar.

Öevre dostu vatandaşlarımız bize gönderdikleri fotoğrafların Gazimağusa – Karpaz ana yolunu Mimoza ve Salamis Otele bağlayan orman yolundan çekerek attıklarını belirterek “Yolun durumu bu. Maalesef turizm ülkesiyiz diyoruz ama değiliz. Orman içine atılan çöpler içler acısı. Aklınıza ne gelirse vicdansızca atılmış” diyerek sitem ettiler.

Bu yolun Salamis Otel ve Mimoza Otel müşterilerinin yürüyüş güzergahı olduğuna dikkat çeken çevre dostu vatandaşlarımız “Yazık ama çok yazık. Belediye ne yapsın. Bugün temizlense 3 gün sonra yine çöpler her yerde. Eğitim şart” dediler.

Bu kirliliğe göz yummamak gerektiğini ifade eden duyarlı vatandaşlarımız Yeni Boğaziçi Belediyesi, Turizm Bakanlığı ve Orman Bakanlığını göreve davet ederek gerekenin yapılmasını istediler.

Bu şekilde çevreyi kirleterek turizm ülkesi olamayacağımızı vurgulayan vatandaşlarımız “Avrupa’da çevrede çöp değil bir izmarit bile göremezsiniz. Çünkü çevreyi kirletenlere ağır cezalar verilir” diyerek sözlerini tamamladılar.



