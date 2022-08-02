banner762
banner815
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
8 0
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
“Tedavi için yalvaran insanları görürsek şaşırmayalım”
12 0
 
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
2022 Beach Tennis Tour DAÜ Beach Cup tamamlandı
22 0
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
KTOEÖS’ten Bakan Çavuşoğlu’na sert eleştiri
34 0
40 0
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
Girne için Zeki Çeler de çalışmalara başladı
19 0
Yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi
Yıldız ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi
18 0
banner797

Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu

banner476

banner825
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde tatil yapmak yerine yurt dışında gezi tatili yapmayı tercih edenlerin sayısının her geçen gün arttığı bildiriliyor.
Bize ulaşan bilgilere göre, başta Türkiye’nin Karadeniz, Güney Doğu Anadolu, Ankara ve Eskişehir bölgelerine düzenlenen tur gezileri oldukça rağbet görürken, Balkan ülkelerine de yapılan gezilere rağbet olduğu gelen bilgiler arasında.
Özelikle son 2 yılda Covid-19 pandemisi nedeniyle yurt dışı gezilerini erteleyen vatandaşların rağbet ettiği tur gezilerinden dolayı uçak bilet fiyatlarının yükselişini sürdürdüğü kaydediliyor.
Turizm acentelerinin bu geziler için neredeyse bir yıl öncesinde uçak biletlerini ilgili firmalardan almalarından dolayı da normal uçak biletlerinin ülkemizde oldukça pahallılaştığı bize ulaşan bilgiler arasında bulunmakta.
Bu konuda yetkililerin bir önlem almakta zorlandığı bu nedenle de uçak bilet fiyatlarının astronomik fiyatlara ulaştığı ifade ediliyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.