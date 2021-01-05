Tüp gaza indirim sözde mi?

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yeni yıl öncesi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni yıldan itibaren tüp gaz fiyatlarında 5 TL indirime gidileceği duyurulmasına karşın indirime gidilmediği belirtiliyor.



Bize ulaşan bilgilere göre ülkenin dört bir yanında halen daha birçok maket ve alışveriş merkezinde tip gaz fiyatının 90 TL’den satılmaya devam ettiği yönünde.

Bu konuda bize Güzelyurt’tan ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün 5-6 marketi dolaştıklarını ancak hiçbir marketin tüp gaz fiyatlarında indirime gitmediğini belirterek, bunu şikayet için gittikleri Ticaret Dairesi çalışanlarından aldıkları cevap nedeniyle şoklarını yaşadıklarını dile getirdiler.

Ticaret Dairesi memurları, tüp gazın yapılan bazı yasalar nedeniyle fiyat denetimi dışında olduğunu söylediğini ifade eden vatandaşlarımız, “hükümetin yapacağı yasa değişikliği sonrasında memurun tüp gaz fiyatlarını denetleyebileceğini bize söylediler. Bu gerçekten böyleyse vay halimize” diyerek sitem ettiler.

Birçok marketin 87.50 TL’den aldığı tüp gazı 85 TL’den satmak istememesini anladıklarını belirten vatandaşlarımız, bu anomalinin vatandaşa zarar vermekten başka bir şey olmadığını vurguladılar.

