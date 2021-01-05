banner583
banner590
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
14 0
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
231 0
 
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
17 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
17 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
14 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
21 0
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
Mutant koronaya ilişkin çok önemli bulgu!
409 0
banner529
banner570

Tüp gaza indirim sözde mi?

banner476

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, yeni yıl öncesi Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yeni yıldan itibaren tüp gaz fiyatlarında 5 TL indirime gidileceği duyurulmasına karşın indirime gidilmediği belirtiliyor.

Tüp gaza indirim sözde mi?
 
Bize ulaşan bilgilere göre ülkenin dört bir yanında halen daha birçok maket ve alışveriş merkezinde tip gaz fiyatının 90 TL’den satılmaya devam ettiği yönünde.
Bu konuda bize Güzelyurt’tan ulaşan bazı vatandaşlarımız, dün 5-6 marketi dolaştıklarını ancak hiçbir marketin tüp gaz fiyatlarında indirime gitmediğini belirterek, bunu şikayet için gittikleri Ticaret Dairesi çalışanlarından aldıkları cevap nedeniyle şoklarını yaşadıklarını dile getirdiler.
Ticaret Dairesi memurları, tüp gazın yapılan bazı yasalar nedeniyle fiyat denetimi dışında olduğunu söylediğini ifade eden vatandaşlarımız, “hükümetin yapacağı yasa değişikliği sonrasında memurun tüp gaz fiyatlarını denetleyebileceğini bize söylediler. Bu gerçekten böyleyse vay halimize” diyerek sitem ettiler.
Birçok marketin 87.50 TL’den aldığı tüp gazı 85 TL’den satmak istememesini anladıklarını belirten vatandaşlarımız, bu anomalinin vatandaşa zarar vermekten başka bir şey olmadığını vurguladılar.
 
banner342
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.