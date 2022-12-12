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Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart

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Tüm kavşaklara aydınlatma lambaları şart
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız ülkemizde yollarımızdaki alt yapının yeterince iyi olmamasına karşın adeta her köşeye bir sabit hız tespit kamerası konulmasını eleştirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.
Özellikle ana yollara bağlanan tali yolların halen kapatılmadığını ifade eden sürücü vatandaşlarımız ancak asıl eksikliğin birçok kavşakta aydınlatma lambalarının olmamasının olduğunu vurguladılar.
Aydınlatma lambalarının b ulunmadığı kavşaklarda adeta can pazarı olduğuna dikkat çeken sürücülerimiz “Aydınlatma olmadığı için buralarda ana yola giriş yapan otomobil veyahut benzeri araç sürücülerinin zaman zaman kazaya sebebiyet verdiğini görüyoruz veya duyuyoruz”  diye konuştular.
Buralara bir an önce aydınlatma lambalarını yerleştirmek yerine yollara sabit hız tespit kameraları yerleştirmenin vatandaşı soymaktan öteye gitmediğini sözlerine ekleyen vatandaşlarımız yetkilileri göreve davet ettiler. 
 
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