Tüketici tam enayi yerine konuluyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, tüketicilerin her geçen gün adeta enayi yerine konulduğunu dile getirerek, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitem ettiler.

Geçtiğimiz gün marketten aldıkları bir paket adı ekonomik paket olan cipsi eve götürerek açtıkları zaman fotoğraftaki manzarayla karşılaştıklarını dile getiren vatandaşlarımız “Koskoca paketi içinde daha fazla patates cipsi var, ekonomik paket diye alıyoruz. Ancak paketin sadece üçte birinde cips bulunuyor. Bu nasıl bir aldatmacadır? Tüketici tam enayi yerine konuyor” dediler.

Bu arada ekonomik kriz sonrasında Türkiye’de üretilen birçok ürünün gramajının da düşürülerek aynı fiyattan satılmaya devam edildiğini iddia eden vatandaşlarımız, bu konuda üretim yapan şirketlerin sessiz kaldığına dikkat çektiler.

Ancak kendilerinin en çok ağrına giden olayın paketin içinde cips bulamamaları olduğunun altını çizen vatandaşlarımız, böyle aldatmacalar yerine paketin küçültülerek dolu halde satılmasını tercih ettiklerini sözlerine eklediler.





