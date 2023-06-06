Trakya değil Mesarya ovası

Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizde son yıllarda tarımda çeşitlilik adına bazı bölgelerde farklı ürünlerin ekimi yapılarak hasat edilmeye başlandığı ve bu denemelerin bazılarında başarının sağlanması nedeniyle devamlılığını geldiği bildiriliyor.

Aldığımız haberlere göre, Alaniçi’nde çiftçilikle uğraşan Ali Osman Can isimli vatandaşımız son 3 - 4 yıldır Mesarya bölgesinde ekimini yaptığı Ayçiçeği yetiştiriciliğinde başarıya ulaşmaya devam ediyormuş.

Can’ın önce 10-15 dönümle başladığı Ayçiçeği yetiştiriciliğine şu anda 100 dönüm civarında ekim yaparak devam ettiği ve bu yıl rekoltenin oldukça yüksek olması beklendiği kaydedildi.

Özellikle Nisan ve Mayıs ayı yağmurlarının etkili olduğu yıllarda verimin arttığı bildirilirken bu yıl bu aylardaki yağmurlardan dolayı Ayçiçek rekoltesinin iki kat artması bekleniyor.

Birçok kişinin Türkiye’de Trakya bölgesinde gördükleri ayçiçeğinin Mesarya’da yetişmesini hayretle karşıladıkları aldığımız haberler arasında.

