Trafikte park yapılan yerlere dikkat

Gelişi güzel parklar trafiği alt üst ediyor





Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı vatandaşlarımız, Lefkoşa trafiğinin her geçen gün kötüye gittiğini ancak bunda en büyük suçlunun yine sürücüler olduğunu dile getirerek sitemlerini bizlerle paylaştılar.

Özellikle şehir içi trafiğinin günün sabah saatleriyle iş çıkışı saatlerinde çok kötü sıkıştığını ancak esas sıkışıklığın bazı trafik kurallarını bilmeyen sürücülerin yaptığı yanlış parklar nedeniyle oluştuğunu ifade eden vatandaşlarımız, “Şehir içinde park edilmez işareti ve uyarı levhası olan yerlere yapılan parklar nedeniyle zaman zaman trafik sıkışıklığı yaşanmakta. Bu sıkışıklığın aşılması ise o sürücülerin araçlarını başka yerlere park etmesiyle aşılmakta” diye konuştular.

Şehir içinde mutlaka park alanlarına park etmek gerektiğini ifade eden vatandaşlarımız, gelişi güzel parkların trafiği alt üst ettiğine dikkat çektiler.



