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Trafikte eğitim şart

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Trafikte eğitim şart
 
 
Ayaklı Gazete’ye ulaşan vatandaşlarımız, ülkemizde trafik konusunda herkesin iyi bir eğitim almasının şart olduğuna vurgu yaparak, bize gönderdikleri bir fotoğrafla sitemlerini ifade ettiler.
Fotoğrafta görüldüğü gibi bir sürücü okuluna ait aracın sürücüsü tarafında yol kenarına bırakılıp gidildiğini belirten vatandaşlarımız, ama esas önemli olanın bu aracın çift sarı çizgi olan yere park etmesi olduğunu kaydettiler.
Vatandaşlarımız “Ülkede birçok sürücü trafik kurallarına uymuyor. Bunların başında da ehliyet almak için ders alınan yerler olan şoför okulları gelmektedir. Bir şoför okulu sürücüsü trafik kurallarına uymayıp gelip çift sarı çizgili yere park ederse bu şoför okulundan ders alan sürücü adayları nasıl olur siz düşünün” dediler.
Vatandaşlar, trafik kurallarına uymanın ülkede trafik konusunda yapılacak ilk iş olduğunu ifade eden herkesin sorumluluğunun bilincinde olması gerektiğini sözlerine eklediler.
 
 
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