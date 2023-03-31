Ayaklı Gazete’ye ulaşan Lefkoşa sakini bir vatandaşımız, dün öğle saatlerinde trafikte yaşadığı magandalığı bizlerle paylaşarak isyanını dile getirdi.

Lefkoşa sakini vatandaşımız, fotoğraftaki araç sürücüsünün dün saat 12:55’te Dereboyu Ortaköy istikametinde trafik Işık’larından yeşil ışığın yanmasıyla tam geçmeye çalıştığı sırada arka sol tarafından önünü keserek aniden önüne geçtiğini aktardı.

Vatandaşımız “Az daha kaza yapmama sebep olan bu araç sürücüsüne korna çalarak ikaz etmeye çalıştım. Önümde durup araçtan iki genç çıkarak bana saldırmaya çalıştılar. Çevredeki şahısların tepkisi üzerine arabalarına binerek kaçtılar” dedi.

Maalesef ülkemizde trafik polislerinin sadece, trafik kazası, araç evrak ve araç hız kontrolü yapmakla görevlerini yerine getirmekle meşgul olduğunu bunun sebebinin de sayıca yetersiz olmasından dolayı olduğunu düşündüğünü belirten vatandaşımız “Bu trafik magandalarına artık önlem alınması lazım.. Zira yollarımızda artık can güvenliği kalmayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

